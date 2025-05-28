Сьогоднішня ціна Smol dodo ($DOD)

Поточна ціна Smol dodo ($DOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126,48K USD. Ціна $DOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smol dodo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Smol dodo протягом дня — -4,38%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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