Ціна Smol dodo ($DOD)
Поточна ціна Smol dodo ($DOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126,48K USD. Ціна $DOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smol dodo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Smol dodo протягом дня — -4,38%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smol dodo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smol dodo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smol dodo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smol dodo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smol dodo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,68%
-4,38%
+9,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.
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