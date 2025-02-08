Сьогоднішня ціна Smol Cat (SMOL)

Поточна ціна Smol Cat (SMOL) сьогодні становить 0.00008359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smol Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.89K USD

- зміна ціни Smol Cat протягом дня — +26.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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