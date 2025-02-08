Ціна Smol Cat (SMOL)
Поточна ціна Smol Cat (SMOL) сьогодні становить 0.00008359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smol Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.89K USD
- зміна ціни Smol Cat протягом дня — +26.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smol Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smol Cat до USD становила $ -0.0000319561.
За останні 60 днів зміна ціни Smol Cat до USD становила $ -0.0000491878.
За останні 90 днів зміна ціни Smol Cat до USD становила $ -0.0000750049657599667.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+26.92%
|30 днів
|$ -0.0000319561
|-38.22%
|60 днів
|$ -0.0000491878
|-58.84%
|90 днів
|$ -0.0000750049657599667
|-47.29%
Останній аналіз цін Smol Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
+26.92%
-13.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smol was a community takeover that happened 04/21/24 after the Dev left the coin. I am one of the admins helping revive the project and wanted to get the listings up to help the community.
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