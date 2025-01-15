Ціна Smol Bun (BUN)
Поточна ціна Smol Bun (BUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231.51K USD. Ціна BUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smol Bun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.42K USD
- зміна ціни Smol Bun протягом дня — -9.19%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smol Bun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smol Bun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smol Bun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smol Bun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smol Bun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-9.19%
-72.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BUN began as a test token and has evolved into a community-driven meme token centered around the concept of a small rabbit — “tis ist de smollest bun on Solana.” The smol rabbit is more than a symbol; it reflects the project's inclusive and playful spirit. BUN encourages collaboration and fun among its community members, promoting decentralized participation and engagement within the Solana ecosystem.
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