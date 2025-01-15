Сьогоднішня ціна Smol Bun (BUN)

Поточна ціна Smol Bun (BUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231.51K USD. Ціна BUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smol Bun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.42K USD

- зміна ціни Smol Bun протягом дня — -9.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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