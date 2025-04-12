Сьогоднішня ціна SMOL (SMOL)

Поточна ціна SMOL (SMOL) сьогодні становить 0.00139294 USD з ринковою капіталізацією $ 957.64K USD. Ціна SMOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SMOL протягом дня — +3.45%

- циркуляційна пропозиція – 687.49M USD

Отримуйте оновлення цін SMOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMOL.