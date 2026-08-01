Сьогоднішня ціна Smoking Wizard

Поточна ціна Smoking Wizard (WIZARD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WIZARD до USD становить $ 0 за WIZARD.

Smoking Wizard наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 290 745, з циркуляційною пропозицією у 999,77M WIZARD. Протягом останніх 24 годин WIZARD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WIZARD змінився на +0,25% за останню годину та на -19,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 30,16K.

Ринкова інформація щодо Smoking Wizard (WIZARD)

Ринкова капіталізація $ 290,75K$ 290,75K $ 290,75K Обсяг (за 24 год) $ 30,16K$ 30,16K $ 30,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 290,75K$ 290,75K $ 290,75K Циркуляційне постачання 999,77M 999,77M 999,77M Загальна пропозиція 999 767 716,140138 999 767 716,140138 999 767 716,140138

Поточна ринкова капіталізація Smoking Wizard — $ 290,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 30,16K. Циркуляційна пропозиція WIZARD — 999,77M, зі загальною пропозицією 999767716.140138. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 290,75K.