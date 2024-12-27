Ціна Smoking Giraffe (GRAF)
Поточна ціна Smoking Giraffe (GRAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.23K USD. Ціна GRAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smoking Giraffe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.09K USD
- зміна ціни Smoking Giraffe протягом дня — -8.21%
- циркуляційна пропозиція – 471.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smoking Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smoking Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smoking Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smoking Giraffe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.21%
|30 днів
|$ 0
|-37.52%
|60 днів
|$ 0
|-55.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smoking Giraffe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
-8.21%
+13.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation.
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