Сьогоднішня ціна Smoking Giraffe (GRAF)

Поточна ціна Smoking Giraffe (GRAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.23K USD. Ціна GRAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smoking Giraffe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.09K USD

- зміна ціни Smoking Giraffe протягом дня — -8.21%

- циркуляційна пропозиція – 471.58M USD

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