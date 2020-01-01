Токеноміка Smoking Eagle Dog (SED) Дізнайтеся ключову інформацію про Smoking Eagle Dog (SED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smoking Eagle Dog (SED) Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Офіційний вебсайт: https://smokingeagledog.xyz/ Купити SED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smoking Eagle Dog (SED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smoking Eagle Dog (SED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,65K $ 10,65K $ 10,65K Загальна пропозиція: $ 987,63M $ 987,63M $ 987,63M Циркуляційна пропозиція: $ 987,63M $ 987,63M $ 987,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,65K $ 10,65K $ 10,65K Історичний максимум: $ 0,00188068 $ 0,00188068 $ 0,00188068 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Smoking Eagle Dog (SED)

Токеноміка Smoking Eagle Dog (SED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smoking Eagle Dog (SED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SED, досліджуйте ціну токена SED в реальному часі!

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