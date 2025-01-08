Ціна Smoking Eagle Dog (SED)
Поточна ціна Smoking Eagle Dog (SED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.73K USD. Ціна SED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smoking Eagle Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.16 USD
- зміна ціни Smoking Eagle Dog протягом дня — -8.40%
- циркуляційна пропозиція – 987.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smoking Eagle Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smoking Eagle Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smoking Eagle Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smoking Eagle Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.40%
|30 днів
|$ 0
|-23.33%
|60 днів
|$ 0
|-25.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smoking Eagle Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-8.40%
+2.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.
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