Сьогоднішня ціна Smoking Chicken Fish

Поточна ціна Smoking Chicken Fish (SCF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCF до USD становить $ 0 за SCF.

Smoking Chicken Fish наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 379 559, з циркуляційною пропозицією у 999,75M SCF. Протягом останніх 24 годин SCF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,145357, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCF змінився на -0,50% за останню годину та на +6,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 562,08.

Ринкова інформація щодо Smoking Chicken Fish (SCF)

Ринкова капіталізація $ 379,56K$ 379,56K $ 379,56K Обсяг (за 24 год) $ 562,08$ 562,08 $ 562,08 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 379,56K$ 379,56K $ 379,56K Циркуляційне постачання 999,75M 999,75M 999,75M Загальна пропозиція 999 754 549,510974 999 754 549,510974 999 754 549,510974

Поточна ринкова капіталізація Smoking Chicken Fish — $ 379,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 562,08. Циркуляційна пропозиція SCF — 999,75M, зі загальною пропозицією 999754549.510974. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 379,56K.