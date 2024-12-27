Сьогоднішня ціна SmokinCat (SMCT)

Поточна ціна SmokinCat (SMCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.84K USD. Ціна SMCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SmokinCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41K USD

- зміна ціни SmokinCat протягом дня — -23.92%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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