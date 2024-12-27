Ціна SmokinCat (SMCT)
Поточна ціна SmokinCat (SMCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.84K USD. Ціна SMCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SmokinCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41K USD
- зміна ціни SmokinCat протягом дня — -23.92%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SmokinCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SmokinCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SmokinCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SmokinCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SmokinCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-23.92%
-10.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SmokinCat is a meme token on the Solana blockchain where digital culture meets real-world street art. Inspired by the wild creativity of internet memes and the rebellious spirit of graffiti, SmokinCat injects a fresh twist into the crypto scene. All artwork is crafted by our talented in-house developer and artist, Marc Craig, merging vibrant visuals with innovative blockchain technology. Let me know if you need help with any other sections or a polished logo design!
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