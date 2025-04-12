Ціна Smiling Dolphin (MIHARU)
Поточна ціна Smiling Dolphin (MIHARU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.21K USD. Ціна MIHARU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smiling Dolphin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Smiling Dolphin протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smiling Dolphin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smiling Dolphin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smiling Dolphin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smiling Dolphin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.60%
|30 днів
|$ 0
|-59.53%
|60 днів
|$ 0
|-80.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smiling Dolphin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.43%
+1.60%
-22.31%
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