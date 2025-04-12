Сьогоднішня ціна Smiling Dolphin (MIHARU)

Поточна ціна Smiling Dolphin (MIHARU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.21K USD. Ціна MIHARU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smiling Dolphin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Smiling Dolphin протягом дня — +1.60%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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