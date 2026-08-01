Сьогоднішня ціна Smiley Coin

Поточна ціна Smiley Coin (SMILEY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SMILEY до USD становить $ 0 за SMILEY.

Smiley Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 256 495, з циркуляційною пропозицією у 420 690,00T SMILEY. Протягом останніх 24 годин SMILEY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SMILEY змінився на -- за останню годину та на +1,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Smiley Coin (SMILEY)

Ринкова капіталізація $ 256,50K$ 256,50K $ 256,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 256,50K$ 256,50K $ 256,50K Циркуляційне постачання 420 690,00T 420 690,00T 420 690,00T Загальна пропозиція 4,2069e+17 4,2069e+17 4,2069e+17

Поточна ринкова капіталізація Smiley Coin — $ 256,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SMILEY — 420 690,00T, зі загальною пропозицією 4.2069e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 256,50K.