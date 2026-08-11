Яка зараз ціна Smilek to the Bank?

Smilek to the Bank торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.01% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SMILEK порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.01% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SMILEK перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Smilek to the Bank виглядає у порівнянні з токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Meme?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme SMILEK демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Smilek to the Bank?

Ринкова капіталізація ₴3852403489.35062849104000 розташовує SMILEK на #280 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SMILEK?

Smilek to the Bank згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SMILEK?

З 1750000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.