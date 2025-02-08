Сьогоднішня ціна Smilek (SMILEK)

Поточна ціна Smilek (SMILEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.93K USD. Ціна SMILEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smilek:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.96K USD

- зміна ціни Smilek протягом дня — -25.06%

- циркуляційна пропозиція – 2.00T USD

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