Ціна Smilek (SMILEK)
Поточна ціна Smilek (SMILEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.93K USD. Ціна SMILEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smilek:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.96K USD
- зміна ціни Smilek протягом дня — -25.06%
- циркуляційна пропозиція – 2.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smilek до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smilek до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smilek до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smilek до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-25.06%
|30 днів
|$ 0
|-67.95%
|60 днів
|$ 0
|-96.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smilek: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
-25.06%
-59.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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