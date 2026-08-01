Сьогоднішня ціна Smilee

Поточна ціна Smilee (SMILEE) сьогодні становить $ 0,02554404, зі зміною 0,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SMILEE до USD становить $ 0,02554404 за SMILEE.

Smilee наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 087, з циркуляційною пропозицією у 2,00M SMILEE. Протягом останніх 24 годин SMILEE торгувався між $ 0,02330749 (мінімум) та $ 0,02557666 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,228201, тоді як історичний мінімум — $ 0,02275597.

У короткостроковій динаміці SMILEE змінився на +0,04% за останню годину та на +6,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 400,04.

Ринкова інформація щодо Smilee (SMILEE)

Ринкова капіталізація $ 51,09K$ 51,09K $ 51,09K Обсяг (за 24 год) $ 400,04$ 400,04 $ 400,04 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 255,44K$ 255,44K $ 255,44K Циркуляційне постачання 2,00M 2,00M 2,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Smilee — $ 51,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 400,04. Циркуляційна пропозиція SMILEE — 2,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 255,44K.