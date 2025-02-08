Ціна Smidge (SMIDGE)
Поточна ціна Smidge (SMIDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMIDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smidge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.92 USD
- зміна ціни Smidge протягом дня — +1.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smidge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smidge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smidge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smidge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.23%
|30 днів
|$ 0
|-48.09%
|60 днів
|$ 0
|-50.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smidge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.23%
-21.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hi im Smidge, PEPE is my BETA Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Smidge decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Smidge – the one and only coin for all frens. Free, open, and frank communication is the key of building a strong, cooperative and selfless community. Our main goal is achieve that and build an Smidge Community army to make it stated goals with ease. Community together like in the early days of crypto with PEPE being the driver. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced.
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