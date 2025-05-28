Сьогоднішня ціна SMB Token (SMB)

Поточна ціна SMB Token (SMB) сьогодні становить 0,235634 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMB Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SMB Token протягом дня — -4,42%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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