Ціна SMB Token (SMB)
Поточна ціна SMB Token (SMB) сьогодні становить 0,235634 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SMB Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SMB Token протягом дня — -4,42%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SMB Token до USD становила $ -0,0109031049634694.
За останні 30 днів зміна ціни SMB Token до USD становила $ -0,0837013203.
За останні 60 днів зміна ціни SMB Token до USD становила $ +1,2623139588.
За останні 90 днів зміна ціни SMB Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0109031049634694
|-4,42%
|30 днів
|$ -0,0837013203
|-35,52%
|60 днів
|$ +1,2623139588
|+535,71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SMB Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-4,42%
-15,50%
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