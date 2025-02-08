Сьогоднішня ціна Smarty Pay (SPY)

Поточна ціна Smarty Pay (SPY) сьогодні становить 0.00024033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smarty Pay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.47 USD

- зміна ціни Smarty Pay протягом дня — -0.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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