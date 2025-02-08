Ціна Smarty Pay (SPY)
Поточна ціна Smarty Pay (SPY) сьогодні становить 0.00024033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smarty Pay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.47 USD
- зміна ціни Smarty Pay протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smarty Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smarty Pay до USD становила $ -0.0000243330.
За останні 60 днів зміна ціни Smarty Pay до USD становила $ -0.0000306595.
За останні 90 днів зміна ціни Smarty Pay до USD становила $ -0.00012591618443208194.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.38%
|30 днів
|$ -0.0000243330
|-10.12%
|60 днів
|$ -0.0000306595
|-12.75%
|90 днів
|$ -0.00012591618443208194
|-34.38%
Останній аналіз цін Smarty Pay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-0.38%
-7.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SPY is the world's first claimed utility token that has direct connectivity between Fiat Gateway and Crypto Gateway transactions. This harmonization combination is a witness to the history of the establishment of the 3rd generation of crypto currency. The POS (point of sales) transaction system from Smarty Indonesia will be the main engine of the block hash of every transaction that is converted to SPY where each holder has the opportunity to do stacking, farming, exchange etc. to maximize their respective capitalization.
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