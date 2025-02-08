Сьогоднішня ціна SmartsetToken (SST)

Поточна ціна SmartsetToken (SST) сьогодні становить 0.00003823 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SmartsetToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.45 USD

- зміна ціни SmartsetToken протягом дня — +0.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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