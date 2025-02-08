Сьогоднішня ціна SmartNFT (SMARTNFT)

Поточна ціна SmartNFT (SMARTNFT) сьогодні становить 0.00000444 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMARTNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SmartNFT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30 USD

- зміна ціни SmartNFT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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