Ціна SmartNFT (SMARTNFT)
Поточна ціна SmartNFT (SMARTNFT) сьогодні становить 0.00000444 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMARTNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SmartNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30 USD
- зміна ціни SmartNFT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SmartNFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SmartNFT до USD становила $ -0.0000026546.
За останні 60 днів зміна ціни SmartNFT до USD становила $ -0.0000033770.
За останні 90 днів зміна ціни SmartNFT до USD становила $ -0.000008098992762201432.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000026546
|-59.78%
|60 днів
|$ -0.0000033770
|-76.06%
|90 днів
|$ -0.000008098992762201432
|-64.59%
Останній аналіз цін SmartNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SmartNFT is part of the world's first blockchain mobile security network, used by LOX Network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger; it also powers the SmartNFT marketplace to buy, sell and trade the artwork that is paired to the user profile NFT QR code and displayed on your device lock screen, making it easy to track ownership on the LOX Network mobile or web app
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|1 SMARTNFT до AUD
A$0.0000070596
|1 SMARTNFT до GBP
￡0.000003552
|1 SMARTNFT до EUR
€0.0000042624
|1 SMARTNFT до USD
$0.00000444
|1 SMARTNFT до MYR
RM0.0000197136
|1 SMARTNFT до TRY
₺0.0001593072
|1 SMARTNFT до JPY
¥0.0006720828
|1 SMARTNFT до RUB
₽0.0004302804
|1 SMARTNFT до INR
₹0.0003897432
|1 SMARTNFT до IDR
Rp0.0727868736
|1 SMARTNFT до PHP
₱0.0002576088
|1 SMARTNFT до EGP
￡E.0.0002231988
|1 SMARTNFT до BRL
R$0.000025752
|1 SMARTNFT до CAD
C$0.0000063048
|1 SMARTNFT до BDT
৳0.0005417688
|1 SMARTNFT до NGN
₦0.00665667
|1 SMARTNFT до UAH
₴0.0001841268
|1 SMARTNFT до VES
Bs0.0002664
|1 SMARTNFT до PKR
Rs0.0012391596
|1 SMARTNFT до KZT
₸0.002265288
|1 SMARTNFT до THB
฿0.0001503384
|1 SMARTNFT до TWD
NT$0.0001458096
|1 SMARTNFT до CHF
Fr0.000003996
|1 SMARTNFT до HKD
HK$0.0000345876
|1 SMARTNFT до MAD
.د.م0.0000444444