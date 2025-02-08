Сьогоднішня ціна SmartMoney (SMRT)

Поточна ціна SmartMoney (SMRT) сьогодні становить 0.00006477 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SmartMoney:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.00 USD

- зміна ціни SmartMoney протягом дня — +0.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SMRT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMRT.