Сьогоднішня ціна SmarterCoin (SMRTR)

Поточна ціна SmarterCoin (SMRTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMRTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SmarterCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 481.56 USD

- зміна ціни SmarterCoin протягом дня — -1.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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