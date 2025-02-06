Ціна SmarterCoin (SMRTR)
Поточна ціна SmarterCoin (SMRTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMRTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SmarterCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 481.56 USD
- зміна ціни SmarterCoin протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SmarterCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SmarterCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SmarterCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SmarterCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.90%
|30 днів
|$ 0
|-80.72%
|60 днів
|$ 0
|-83.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SmarterCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-1.90%
-57.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SmarterCoin is the second project within the SmartCoin ecosystem, a multi-phase yield farming protocol on Avalanche (AVAX) with an innovative self-feeding tokenomics system and a 100% fair launch.
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