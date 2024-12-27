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Ціна SmartCredit (SMARTCREDIT)

USD

Графік ціни SmartCredit (SMARTCREDIT) в реальному часі

$0.31829
$0.31829$0.31829
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна SmartCredit (SMARTCREDIT)

Поточна ціна SmartCredit (SMARTCREDIT) сьогодні становить 0.31829 USD з ринковою капіталізацією $ 656.98K USD. Ціна SMARTCREDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SmartCredit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.78 USD
- зміна ціни SmartCredit протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.06M USD

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Цінові показники SmartCredit (SMARTCREDIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SmartCredit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SmartCredit до USD становила $ -0.0105359719.
За останні 60 днів зміна ціни SmartCredit до USD становила $ +0.0827568959.
За останні 90 днів зміна ціни SmartCredit до USD становила $ +0.02976695324965.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0105359719-3.31%
60 днів$ +0.0827568959+26.00%
90 днів$ +0.02976695324965+10.32%

Аналіз цін SmartCredit (SMARTCREDIT)

Останній аналіз цін SmartCredit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 10.15
$ 10.15$ 10.15

--

--

-12.55%

Ринкова інформація SmartCredit (SMARTCREDIT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 656.98K
$ 656.98K$ 656.98K

$ 293.78
$ 293.78$ 293.78

2.06M
2.06M 2.06M

Що таке SmartCredit ( SMARTCREDIT)

DeFi lending; Low collateral for the borrower; Fixed Income Funds for the Lender

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс SmartCredit (SMARTCREDIT)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

SMARTCREDIT до місцевих валют

1 SMARTCREDIT до AUD
A$0.509264
1 SMARTCREDIT до GBP
0.2514491
1 SMARTCREDIT до EUR
0.3023755
1 SMARTCREDIT до USD
$0.31829
1 SMARTCREDIT до MYR
RM1.4227563
1 SMARTCREDIT до TRY
11.2101738
1 SMARTCREDIT до JPY
¥50.226162
1 SMARTCREDIT до RUB
32.6056276
1 SMARTCREDIT до INR
27.1851489
1 SMARTCREDIT до IDR
Rp5,133.7089587
1 SMARTCREDIT до PHP
18.4958319
1 SMARTCREDIT до EGP
￡E.16.1882294
1 SMARTCREDIT до BRL
R$1.973398
1 SMARTCREDIT до CAD
C$0.4551547
1 SMARTCREDIT до BDT
38.0452037
1 SMARTCREDIT до NGN
492.7065542
1 SMARTCREDIT до UAH
13.3554484
1 SMARTCREDIT до VES
Bs16.23279
1 SMARTCREDIT до PKR
Rs88.6087531
1 SMARTCREDIT до KZT
166.6439124
1 SMARTCREDIT до THB
฿10.8377745
1 SMARTCREDIT до TWD
NT$10.4430949
1 SMARTCREDIT до CHF
Fr0.286461
1 SMARTCREDIT до HKD
HK$2.4699304
1 SMARTCREDIT до MAD
.د.م3.2115461