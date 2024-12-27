Сьогоднішня ціна SmartCredit (SMARTCREDIT)

Поточна ціна SmartCredit (SMARTCREDIT) сьогодні становить 0.31829 USD з ринковою капіталізацією $ 656.98K USD. Ціна SMARTCREDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SmartCredit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.78 USD

- зміна ціни SmartCredit протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.06M USD

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