Ціна Smart World Union (SWU)
Поточна ціна Smart World Union (SWU) сьогодні становить 0.00031004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smart World Union:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.08K USD
- зміна ціни Smart World Union протягом дня — +3.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smart World Union до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smart World Union до USD становила $ +0.0000332258.
За останні 60 днів зміна ціни Smart World Union до USD становила $ +0.0000744618.
За останні 90 днів зміна ціни Smart World Union до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.32%
|30 днів
|$ +0.0000332258
|+10.72%
|60 днів
|$ +0.0000744618
|+24.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smart World Union: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+3.32%
+6.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smart World Union has launched the SWU. SWU will be a utility token to be used for payments, purchases and traceable transactions within the renewable energy industry. The SWU want to use the blockchain to change how we consume energy in a world that is already undergoing an energy transition. The goal is to provide complete transparency throughout the entire energy value chain, which includes power generation, transmission, distribution, and consumption. SMART WORLD UNION is the new energy token, aiming to rise to the future challenges of the energy industry.
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