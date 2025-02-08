Сьогоднішня ціна Smart World Union (SWU)

Поточна ціна Smart World Union (SWU) сьогодні становить 0.00031004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smart World Union:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.08K USD

- зміна ціни Smart World Union протягом дня — +3.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SWU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SWU.