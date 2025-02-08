Ціна Smart Wallet (SWT)
Поточна ціна Smart Wallet (SWT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smart Wallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.26K USD
- зміна ціни Smart Wallet протягом дня — -13.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smart Wallet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smart Wallet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smart Wallet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smart Wallet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.79%
|30 днів
|$ 0
|-51.70%
|60 днів
|$ 0
|-76.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smart Wallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-13.79%
-63.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token is the main means of payment within the SWT ecosystem and partners. A number of partners include such trading platforms as EVEMarketMall and TBCC VPN, logistics organizations responsible for the delivery of goods in the Asian region. Given the wide coverage of the community and the high popularity of cryptocurrency as a trading and investment vehicle, the SWT token is used as the base coin for investing and staking programs within the Investment Fund.
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