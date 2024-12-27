Сьогоднішня ціна Smart Valor (VALOR)

Поточна ціна Smart Valor (VALOR) сьогодні становить 0.098567 USD з ринковою капіталізацією $ 5.10M USD. Ціна VALOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smart Valor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.46K USD

- зміна ціни Smart Valor протягом дня — +0.74%

- циркуляційна пропозиція – 51.70M USD

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