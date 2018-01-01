Токеноміка Smart MFG (MFG) Дізнайтеся ключову інформацію про Smart MFG (MFG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smart MFG (MFG) Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates. Офіційний вебсайт: https://smartmfg.io/ Whitepaper: https://smartmfg.io/smart_mfg_whitepaper.pdf Купити MFG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smart MFG (MFG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smart MFG (MFG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 441,84K $ 441,84K $ 441,84K Загальна пропозиція: $ 868,46M $ 868,46M $ 868,46M Циркуляційна пропозиція: $ 386,93M $ 386,93M $ 386,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 991,71K $ 991,71K $ 991,71K Історичний максимум: $ 0,131262 $ 0,131262 $ 0,131262 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00114192 $ 0,00114192 $ 0,00114192 Дізнайтеся більше про ціну Smart MFG (MFG)

Токеноміка Smart MFG (MFG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smart MFG (MFG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MFG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MFG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MFG, досліджуйте ціну токена MFG в реальному часі!

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