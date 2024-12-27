Ціна Smart MFG (MFG)
Поточна ціна Smart MFG (MFG) сьогодні становить 0.00169274 USD з ринковою капіталізацією $ 653.28K USD. Ціна MFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smart MFG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.03 USD
- зміна ціни Smart MFG протягом дня — +6.38%
- циркуляційна пропозиція – 385.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smart MFG до USD становила $ +0.00010147.
За останні 30 днів зміна ціни Smart MFG до USD становила $ +0.0006458238.
За останні 60 днів зміна ціни Smart MFG до USD становила $ +0.0014062737.
За останні 90 днів зміна ціни Smart MFG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010147
|+6.38%
|30 днів
|$ +0.0006458238
|+38.15%
|60 днів
|$ +0.0014062737
|+83.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smart MFG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.38%
+1.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
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