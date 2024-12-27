Сьогоднішня ціна Smart MFG (MFG)

Поточна ціна Smart MFG (MFG) сьогодні становить 0.00169274 USD з ринковою капіталізацією $ 653.28K USD. Ціна MFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smart MFG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.03 USD

- зміна ціни Smart MFG протягом дня — +6.38%

- циркуляційна пропозиція – 385.93M USD

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