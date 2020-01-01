Токеноміка Smart Lending AI (SLAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Smart Lending AI (SLAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smart Lending AI (SLAI) Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Офіційний вебсайт: https://smartlending.cloud/ Купити SLAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smart Lending AI (SLAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smart Lending AI (SLAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 721,04K $ 721,04K $ 721,04K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,51M $ 7,51M $ 7,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 960,26K $ 960,26K $ 960,26K Історичний максимум: $ 0,118596 $ 0,118596 $ 0,118596 Історичний мінімум: $ 0,02224677 $ 0,02224677 $ 0,02224677 Поточна ціна: $ 0,096016 $ 0,096016 $ 0,096016 Дізнайтеся більше про ціну Smart Lending AI (SLAI)

Токеноміка Smart Lending AI (SLAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smart Lending AI (SLAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SLAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SLAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SLAI, досліджуйте ціну токена SLAI в реальному часі!

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