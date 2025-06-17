Ціна Smart Lending AI (SLAI)
Поточна ціна Smart Lending AI (SLAI) сьогодні становить 0,03932329 USD з ринковою капіталізацією $ 394,76K USD. Ціна SLAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smart Lending AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Smart Lending AI протягом дня — +2,98%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smart Lending AI до USD становила $ +0,00113967.
За останні 30 днів зміна ціни Smart Lending AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Smart Lending AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Smart Lending AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00113967
|+2,98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Smart Lending AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,88%
+2,98%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.
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