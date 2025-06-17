Сьогоднішня ціна Smart Lending AI (SLAI)

Поточна ціна Smart Lending AI (SLAI) сьогодні становить 0,03932329 USD з ринковою капіталізацією $ 394,76K USD. Ціна SLAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smart Lending AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Smart Lending AI протягом дня — +2,98%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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