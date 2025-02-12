Сьогоднішня ціна Smart Energy Pay (SEP)

Поточна ціна Smart Energy Pay (SEP) сьогодні становить 0.00525899 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smart Energy Pay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51K USD

- зміна ціни Smart Energy Pay протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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