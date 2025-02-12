Ціна Smart Energy Pay (SEP)
Поточна ціна Smart Energy Pay (SEP) сьогодні становить 0.00525899 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smart Energy Pay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51K USD
- зміна ціни Smart Energy Pay протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smart Energy Pay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smart Energy Pay до USD становила $ -0.0010177202.
За останні 60 днів зміна ціни Smart Energy Pay до USD становила $ -0.0024272184.
За останні 90 днів зміна ціни Smart Energy Pay до USD становила $ +0.0020064330039402226.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.44%
|30 днів
|$ -0.0010177202
|-19.35%
|60 днів
|$ -0.0024272184
|-46.15%
|90 днів
|$ +0.0020064330039402226
|+61.69%
Останній аналіз цін Smart Energy Pay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+0.44%
+2.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smart Energy Pay is a blockchain-powered solution designed to revolutionize the energy sector by enabling secure, transparent energy payments. Integrating our patented 3D wind device for renewable energy generation, the project combines decentralized finance (DeFi) with green energy. Built on its own blockchain, Smart Energy Pay aims to create sustainable, efficient, and accessible energy markets for consumers and businesses alike.
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