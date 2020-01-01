Токеноміка SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Дізнайтеся ключову інформацію про SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations. Офіційний вебсайт: https://smardex.io/usdn Купити WUSDN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Загальна пропозиція: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Циркуляційна пропозиція: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Історичний максимум: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Історичний мінімум: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Поточна ціна: $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 Дізнайтеся більше про ціну SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Токеноміка SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WUSDN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WUSDN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WUSDN, досліджуйте ціну токена WUSDN в реальному часі!

Прогноз ціни WUSDN Хочете знати, куди рухається WUSDN? Наша сторінка прогнозу ціни WUSDN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WUSDN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!