Сьогоднішня ціна SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Поточна ціна SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) сьогодні становить 1.017 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WUSDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMARDEX WRAPPED USDN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.44K USD

- зміна ціни SMARDEX WRAPPED USDN протягом дня — +1.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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