Токеноміка SMARDEX USDN (USDN) Дізнайтеся ключову інформацію про SMARDEX USDN (USDN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SMARDEX USDN (USDN) USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Офіційний вебсайт: https://smardex.io/usdn Купити USDN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SMARDEX USDN (USDN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SMARDEX USDN (USDN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Загальна пропозиція: $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M Циркуляційна пропозиція: $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Історичний максимум: $ 1,034 $ 1,034 $ 1,034 Історичний мінімум: $ 0,95378 $ 0,95378 $ 0,95378 Поточна ціна: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Дізнайтеся більше про ціну SMARDEX USDN (USDN)

Токеноміка SMARDEX USDN (USDN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SMARDEX USDN (USDN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDN, досліджуйте ціну токена USDN в реальному часі!

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