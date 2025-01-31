Сьогоднішня ціна SMARDEX USDN (USDN)

Поточна ціна SMARDEX USDN (USDN) сьогодні становить 1.003 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна USDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMARDEX USDN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.87K USD

- зміна ціни SMARDEX USDN протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 2.23M USD

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