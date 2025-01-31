Ціна SMARDEX USDN (USDN)
Поточна ціна SMARDEX USDN (USDN) сьогодні становить 1.003 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна USDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SMARDEX USDN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.87K USD
- зміна ціни SMARDEX USDN протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 2.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SMARDEX USDN до USD становила $ -0.003211029200974.
За останні 30 днів зміна ціни SMARDEX USDN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SMARDEX USDN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SMARDEX USDN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003211029200974
|-0.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SMARDEX USDN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.31%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first ever Decentralized Synthetic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. Dollar-backed stablecoins have long been a cornerstone of the decentralized finance (DeFi) ecosystem, but they are subject to the same value depreciation as the US dollar due to inflation. Yield-bearing synthetic dollar tokens have been proposed in the past, but they suffer from centralization and lack of transparency. We present a novel protocol comprised of two DeFi products: an algorithmic yield-bearing synthetic dollar token (USDN) and a decentralized long perpetual futures trading platform. We describe the mathematical principles supporting the protocol and the interaction between both products. This research shows that a fully decentralized and transparent model can be used to support a yield-bearing synthetic dollar token while remaining economically viable and gas-efficient.
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