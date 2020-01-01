Токеноміка SMACKM (SMACKM) Дізнайтеся ключову інформацію про SMACKM (SMACKM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SMACKM (SMACKM) $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Офіційний вебсайт: https://smackm.io/ Whitepaper: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 Купити SMACKM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SMACKM (SMACKM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SMACKM (SMACKM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 228,57K $ 228,57K $ 228,57K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 625,72M $ 625,72M $ 625,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 365,29K $ 365,29K $ 365,29K Історичний максимум: $ 0,00276613 $ 0,00276613 $ 0,00276613 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00036529 $ 0,00036529 $ 0,00036529 Дізнайтеся більше про ціну SMACKM (SMACKM)

Токеноміка SMACKM (SMACKM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SMACKM (SMACKM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SMACKM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SMACKM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SMACKM, досліджуйте ціну токена SMACKM в реальному часі!

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