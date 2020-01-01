Токеноміка SMACK ($SMACK) Дізнайтеся ключову інформацію про SMACK ($SMACK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SMACK ($SMACK) SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster. Офіційний вебсайт: https://www.smack.wtf Купити $SMACK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SMACK ($SMACK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SMACK ($SMACK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,99K $ 56,99K $ 56,99K Загальна пропозиція: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M Циркуляційна пропозиція: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 56,99K $ 56,99K $ 56,99K Історичний максимум: $ 0,00044322 $ 0,00044322 $ 0,00044322 Історичний мінімум: $ 0,00002778 $ 0,00002778 $ 0,00002778 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SMACK ($SMACK)

Токеноміка SMACK ($SMACK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SMACK ($SMACK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SMACK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SMACK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SMACK, досліджуйте ціну токена $SMACK в реальному часі!

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