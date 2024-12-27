Сьогоднішня ціна SMACK ($SMACK)

Поточна ціна SMACK ($SMACK) сьогодні становить 0.00016116 USD з ринковою капіталізацією $ 161.74K USD. Ціна $SMACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMACK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.41 USD

- зміна ціни SMACK протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD

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