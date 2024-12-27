Ціна SMACK ($SMACK)
Поточна ціна SMACK ($SMACK) сьогодні становить 0.00016116 USD з ринковою капіталізацією $ 161.74K USD. Ціна $SMACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SMACK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.41 USD
- зміна ціни SMACK протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SMACK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SMACK до USD становила $ +0.0000097555.
За останні 60 днів зміна ціни SMACK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SMACK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ +0.0000097555
|+6.05%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SMACK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-0.32%
+43.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster.
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