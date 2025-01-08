Ціна slurp (SLURP)
Поточна ціна slurp (SLURP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.68K USD. Ціна SLURP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності slurp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20K USD
- зміна ціни slurp протягом дня — -35.70%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни slurp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни slurp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни slurp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни slurp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-35.70%
|30 днів
|$ 0
|-51.33%
|60 днів
|$ 0
|-97.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін slurp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
-35.70%
+21.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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