Ціна SLUMBO (SLUMBO)
Поточна ціна SLUMBO (SLUMBO) сьогодні становить 0.00000333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLUMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SLUMBO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.49 USD
- зміна ціни SLUMBO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLUMBO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SLUMBO до USD становила $ -0.0000004991.
За останні 60 днів зміна ціни SLUMBO до USD становила $ -0.0000006451.
За останні 90 днів зміна ціни SLUMBO до USD становила $ -0.000003345559938005836.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000004991
|-14.98%
|60 днів
|$ -0.0000006451
|-19.37%
|90 днів
|$ -0.000003345559938005836
|-50.11%
Останній аналіз цін SLUMBO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SLUMBO IS BUILDING A UNIQUE IP ON THE SOLANA ECOSYSTEM. IT'S A COMMUNITY THAT FOSTERS INNOVATION AND COLLABORATIVE WORK TO PUSH THE SOLANA ECOSYSTEM FURTHER.
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