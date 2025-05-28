Ціна SLUB (SLUB)
Поточна ціна SLUB (SLUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157,75K USD. Ціна SLUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SLUB:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SLUB протягом дня — +2,06%
- циркуляційна пропозиція – 997,70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLUB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SLUB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SLUB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SLUB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SLUB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,30%
+2,06%
-50,21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand .
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