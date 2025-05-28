Сьогоднішня ціна SLUB (SLUB)

Поточна ціна SLUB (SLUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 157,75K USD. Ціна SLUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SLUB:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SLUB протягом дня — +2,06%

- циркуляційна пропозиція – 997,70M USD

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