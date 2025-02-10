Сьогоднішня ціна SLOW (SLOW)

Поточна ціна SLOW (SLOW) сьогодні становить 0.00015133 USD з ринковою капіталізацією $ 120.09K USD. Ціна SLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SLOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.06K USD

- зміна ціни SLOW протягом дня — +5.15%

- циркуляційна пропозиція – 793.56M USD

Отримуйте оновлення цін SLOW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SLOW.