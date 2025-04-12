Ціна SLOVE (SLOVE)
Поточна ціна SLOVE (SLOVE) сьогодні становить 0.153673 USD з ринковою капіталізацією $ 13.77M USD. Ціна SLOVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SLOVE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SLOVE протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLOVE до USD становила $ -0.0013816112536143.
За останні 30 днів зміна ціни SLOVE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SLOVE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SLOVE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013816112536143
|-0.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SLOVE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-0.89%
-2.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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