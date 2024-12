Що таке Slothana ( SLOTH)

Slothana is a memecoin, based on a slovenly sloth who is sick of the 9 to 5 grind. Our stoner sloth is ready to ditch the daily grind and embrace the world of crypto trading. No more getting high on herb, just reaching those highs from trading altcoins!

Ресурс Slothana (SLOTH) Whitepaper Офіційний вебсайт