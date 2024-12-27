Ціна Slothana (SLOTH)
Поточна ціна Slothana (SLOTH) сьогодні становить 0.00383657 USD з ринковою капіталізацією $ 7.12M USD. Ціна SLOTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Slothana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 742.11K USD
- зміна ціни Slothana протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.85B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slothana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Slothana до USD становила $ -0.0011141832.
За останні 60 днів зміна ціни Slothana до USD становила $ -0.0011893827.
За останні 90 днів зміна ціни Slothana до USD становила $ -0.00295523210263566.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.0011141832
|-29.04%
|60 днів
|$ -0.0011893827
|-31.00%
|90 днів
|$ -0.00295523210263566
|-43.51%
Останній аналіз цін Slothana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
+0.09%
+12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Slothana is a memecoin, based on a slovenly sloth who is sick of the 9 to 5 grind. Our stoner sloth is ready to ditch the daily grind and embrace the world of crypto trading. No more getting high on herb, just reaching those highs from trading altcoins!
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