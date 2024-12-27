Сьогоднішня ціна Slothana (SLOTH)

Поточна ціна Slothana (SLOTH) сьогодні становить 0.00383657 USD з ринковою капіталізацією $ 7.12M USD. Ціна SLOTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slothana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 742.11K USD

- зміна ціни Slothana протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 1.85B USD

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