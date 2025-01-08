Сьогоднішня ціна Slopfather (FATHA)

Поточна ціна Slopfather (FATHA) сьогодні становить 0.00530059 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна FATHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slopfather:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74M USD

- зміна ціни Slopfather протягом дня — -3.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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