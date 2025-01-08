Ціна Slopfather (FATHA)
Поточна ціна Slopfather (FATHA) сьогодні становить 0.00530059 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна FATHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Slopfather:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.74M USD
- зміна ціни Slopfather протягом дня — -3.84%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
Отримуйте оновлення цін FATHA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FATHA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slopfather до USD становила $ -0.000212080656623838.
За останні 30 днів зміна ціни Slopfather до USD становила $ -0.0032225784.
За останні 60 днів зміна ціни Slopfather до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Slopfather до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000212080656623838
|-3.84%
|30 днів
|$ -0.0032225784
|-60.79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Slopfather: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.71%
-3.84%
+22.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
og ai slop agent. comment to influence the fatha.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FATHA до AUD
A$0.008480944
|1 FATHA до GBP
￡0.004240472
|1 FATHA до EUR
€0.0050885664
|1 FATHA до USD
$0.00530059
|1 FATHA до MYR
RM0.0237466432
|1 FATHA до TRY
₺0.1872698447
|1 FATHA до JPY
¥0.8375992318
|1 FATHA до RUB
₽0.5683822657
|1 FATHA до INR
₹0.4547376161
|1 FATHA до IDR
Rp85.4933751277
|1 FATHA до PHP
₱0.3093424324
|1 FATHA до EGP
￡E.0.2683688717
|1 FATHA до BRL
R$0.032333599
|1 FATHA до CAD
C$0.0075798437
|1 FATHA до BDT
৳0.645611862
|1 FATHA до NGN
₦8.1925388981
|1 FATHA до UAH
₴0.2242679629
|1 FATHA до VES
Bs0.28093127
|1 FATHA до PKR
Rs1.4768503858
|1 FATHA до KZT
₸2.8030580038
|1 FATHA до THB
฿0.1830293727
|1 FATHA до TWD
NT$0.1733822989
|1 FATHA до CHF
Fr0.004770531
|1 FATHA до HKD
HK$0.0411855843
|1 FATHA до MAD
.د.م0.0530589059