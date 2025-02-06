Ціна SLNV2 (SLNV2)
Поточна ціна SLNV2 (SLNV2) сьогодні становить 0.00011272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLNV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SLNV2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.99 USD
- зміна ціни SLNV2 протягом дня — -10.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLNV2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SLNV2 до USD становила $ -0.0000043304.
За останні 60 днів зміна ціни SLNV2 до USD становила $ -0.0000358424.
За останні 90 днів зміна ціни SLNV2 до USD становила $ +0.0000164845353304517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.57%
|30 днів
|$ -0.0000043304
|-3.84%
|60 днів
|$ -0.0000358424
|-31.79%
|90 днів
|$ +0.0000164845353304517
|+17.13%
Останній аналіз цін SLNV2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-10.57%
+4.27%
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