Сьогоднішня ціна SLNV2 (SLNV2)

Поточна ціна SLNV2 (SLNV2) сьогодні становить 0.00011272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLNV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SLNV2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.99 USD

- зміна ціни SLNV2 протягом дня — -10.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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