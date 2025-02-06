Сьогоднішня ціна Slinky (SLINKY)

Поточна ціна Slinky (SLINKY) сьогодні становить 0.00020967 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLINKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slinky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98K USD

- зміна ціни Slinky протягом дня — -10.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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