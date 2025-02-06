Ціна Slinky (SLINKY)
Поточна ціна Slinky (SLINKY) сьогодні становить 0.00020967 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLINKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Slinky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98K USD
- зміна ціни Slinky протягом дня — -10.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slinky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Slinky до USD становила $ -0.0001799700.
За останні 60 днів зміна ціни Slinky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Slinky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.13%
|30 днів
|$ -0.0001799700
|-85.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Slinky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-10.13%
-31.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Slinky represents a breakthrough in Solana token technology, leveraging ZK Compression to enable true mass distribution.
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