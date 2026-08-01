Поточна ціна SLINKsol (SLINK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLINK до USD становить $ 0 за SLINK.

SLINKsol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 611,31, з циркуляційною пропозицією у 979,96M SLINK. Протягом останніх 24 годин SLINK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SLINK змінився на -0,72% за останню годину та на +0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SLINKsol (SLINK)

Ринкова капіталізація $ 13,61K$ 13,61K $ 13,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,61K$ 13,61K $ 13,61K Циркуляційне постачання 979,96M 979,96M 979,96M Загальна пропозиція 979 964 268,0 979 964 268,0 979 964 268,0

Поточна ринкова капіталізація SLINKsol — $ 13,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLINK — 979,96M, зі загальною пропозицією 979964268.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,61K.