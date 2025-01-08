Ціна SLIME (SLIME)
Поточна ціна SLIME (SLIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.53K USD. Ціна SLIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SLIME:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.54 USD
- зміна ціни SLIME протягом дня — -8.98%
- циркуляційна пропозиція – 888.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SLIME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SLIME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SLIME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SLIME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.98%
|30 днів
|$ 0
|+4.44%
|60 днів
|$ 0
|+28.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SLIME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-8.98%
+4.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success!
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