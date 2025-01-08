Сьогоднішня ціна SLIME (SLIME)

Поточна ціна SLIME (SLIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.53K USD. Ціна SLIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SLIME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.54 USD

- зміна ціни SLIME протягом дня — -8.98%

- циркуляційна пропозиція – 888.70M USD

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