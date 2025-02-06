Сьогоднішня ціна Slimcoin (SLM)

Поточна ціна Slimcoin (SLM) сьогодні становить 0.00097334 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Slimcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.60 USD

- зміна ціни Slimcoin протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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