Ціна Slimcoin (SLM)
Поточна ціна Slimcoin (SLM) сьогодні становить 0.00097334 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Slimcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.60 USD
- зміна ціни Slimcoin протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Slimcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Slimcoin до USD становила $ -0.0000419492.
За останні 60 днів зміна ціни Slimcoin до USD становила $ -0.0000277732.
За останні 90 днів зміна ціни Slimcoin до USD становила $ +0.0002136738902325.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.66%
|30 днів
|$ -0.0000419492
|-4.30%
|60 днів
|$ -0.0000277732
|-2.85%
|90 днів
|$ +0.0002136738902325
|+28.13%
Останній аналіз цін Slimcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.66%
-6.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Slimcoin is a novel and experimental cryptocurrency created in 2014. It is the first known coin that uses the Proof of Burn mechanism to generate blocks. Additionally, it uses Proof of Work and Proof of Stake, making it the first and unique coin with three different block generation mechanisms.
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